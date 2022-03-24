В Європі ніхто не знає, як виглядає рубль, ніхто не платитиме в рублях за газ, - прем'єр Словенії

Про це він заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда", передає "Еспресо. TV".

"Не думаю, що хтось в Європі справді знає, як виглядає рубль. Ніхто не платитиме в рублях", - сказав Янша.

Прем’єр відзначив, що питання ембарго на газ і нафту залишається на столі, але також важливим є позбавлення залежності від російських енергоносіїв.

Янез Янша вважає, що ЄС повинен зменшити свою залежність від російської енергетики якомога швидко.

"Це не станеться за одну ніч, моя країна також частково залежна, але ми це підтримуємо. Якомога швидше означає протягом наступного місяця, інакше ми даємо гроші на російську військову машину", - додав Янша.

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