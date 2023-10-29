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В Індії колишній Свідок Єгови підірвав саморобну бомбу: 2 людини загинули, десятки поранені

29 жовтня, 2023 неділя
18:57
Світ Індія

В Індії, у конференц-центрі Свідків Єгови сталося три вибухи. Чоловік, який взяв на себе відповідальність за інцидент, стверджує, що заклав бомбу, оскільки не згоден з вченням Свідків Єгови

Про це повідомляє Hindustan Times.

У неділю, 29 жовтня, вибух саморобного вибухового пристрою прогримів у конференц-центрі християнської релігійної групи Свідків Єгови в Каламассері, штат Керала. 

Поки триває розслідування інциденту, чоловік звернувся до поліцейського відділку Кокадри, взявши на себе відповідальність за подію. Поліція штату Керала заявила, що чоловік, який назвався Домініком Мартіном, також надав деякі "докази", які наразі перевіряються.

У результаті вибуху дві людини загинули і 52 отримали поранення. Про це інформує Іndia Тoday.

За словами міністерки охорони здоров'я штату Керала Віни Джордж, шестеро людей, у тому числі 12-річна дитина, отримали важкі поранення і проходять лікування.

"Наразі у нас 18 пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Всі вони стабільні, за винятком двох пацієнтів, включаючи 12-річну дівчинку, яка отримала 95% опіків, і 53-річну жінку, яка отримала 90% опіків. Загалом 6 осіб перебувають у важкому стані", - заявила вона.

Вона наказала всім медичним працівникам, включаючи лікарів, які перебувають у відпустках, негайно повернутися. Вона також поінформувала директора департаменту охорони здоров'я та директора департаменту медичної освіти, щоб забезпечити найкраще лікування для постраждалих від вибуху в Каламассері.

Домінік Мартін, який взяв на себе відповідальність за вибухи і здався поліції в Тріссурі, стверджує, що заклав бомбу на місці вибуху. Перед тим, як здатися, він опублікував відеозвернення у Facebook.

Чоловік, якому на вигляд було близько 50 років, стверджував, що він не згоден з вченням Свідків Єгови і хоче припинити їхню діяльність. Він стверджував, що їхні ідеї "небезпечні для країни" і що вони "отруюють молоді уми".

Тим часом, міністр Союзу Раджив Чандрашекхар пов'язав серійні вибухи в Кералі з віртуальним виступом лідера ХАМАСу на програмі протесту в цьому штаті. "Всього через 24 години після того, як лідер ХАМАСу отримав платформу для поширення джихаду, вибухи потрясли Кералу", - сказав Чандрасехар.

Поліція повідомила, що отримала дзвінок про вибух близько 9 ранку. На відеозаписі інциденту видно, як пожежно-рятувальна команда і поліцейські у великій кількості евакуюють людей з місця події.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою. Про це повідомляє Іndian Еxpress.

Вибух стався через кілька секунд після закінчення молитви.

"Вибух стався через кілька секунд після закінчення молитви в рамках денного заходу. Перший вибух стався посеред зали. Через кілька секунд по обидва боки залу прогриміли ще два вибухи", - розповів регіональний речник Свідків Єгови ТА Срікумар.

На відеозаписах інциденту на телеканалах було видно, як пожежники і поліцейські у великій кількості евакуювали людей з місця події. Тривожні кадри вибуху всередині конференц-центру показували численні пожежі в залі, а люди кричали від страху. Сотні людей були помічені за межами конференц-центру після вибуху.

Довідково: Свідки Єгови - міжнародна християнська деномінація, заснована в США близько 1870 року. Вони найбільш відомі в багатьох країнах завдяки євангелізації від дверей до дверей. Свідки Єгови стверджують, що в Індії у них близько 60 000 послідовників.

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