У Флориді чоловік вчинив стрілянину на вечірці з нагоди Хелловіна: 2 людини загинуло, 18 поранені

Про це повідомляє The Sun.

У неділю, 29 жовтня, в місті Ібор, Тампа, штат Каліфорнія, двоє людей загинули і 18 отримали поранення внаслідок стрілянини, яку відкрив озброєний чоловік на вечірці, присвяченій святкуванню Хелловіну.

Департамент поліції Тампи повідомив про затримання однієї особи після стрілянини.

"Хоча розслідування ще не завершене, схоже, що суперечка між двома групами переросла у стрілянину", - йдеться у повідомленні поліції. - 19 людей були доставлені до найближчих лікарень, де одна з жертв померла".

Ще одна жертва померла на місці події. Очевидці стверджують, що чули від 30 до 40 пострілів.

Діджей Брайан Доу, який якраз закінчив свій сет перед тим, як стався інцидент, став свідком частини нападу.

"Закінчив свій діджейський сет, і коли я вже збирався вийти за двері, з'явився стрілець, який розрядив щонайменше 2 обойми, ймовірно, 30-40 пострілів", - написав він у соціальній мережі X, раніше відомій як Твіттер.

Інший користувач X відповів: "Я і мої друзі були там. Це сталося так швидко, що потрібно кілька секунд, щоб зрозуміти, що відбувається. Зараз ми вдома в порядку. Сумні, злі і шоковані"

Тим часом, користувач Reddit поділився скріншотом додатку, який інформує місцевих жителів про останні новини в цьому районі.

Одне з повідомлень було таким: "Перевірте своїх рідних. Постріли в Іборі, щонайменше 15 пострілів. Там кривава бійня".

Кривава бійня на Хелловін продовжилася в Чикаго ще однією стріляниною на вечірці в неділю близько 1-ї години ночі.

Поліція Чикаго підтвердила, що щонайменше 15 людей були застрелені на вечірці на Вест-Сайді в районі Лоундейл.