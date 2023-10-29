В Індії зіштовхнулися 2 потяги: 8 загиблих, 32 постраждалих
У районі Візіанагарам штату Андхра-Прадеш в Індії у неділю, 29 жовтня, зіткнулися два потяги. Унаслідок цього загинули щонайменше 8 людей, 32 отримали поранення
Про це пише India Today.
Зазначається, що близько 7 вечора зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок цього задні вагони одного з них зійшли з рейок.
За попередньою інформацією, причиною зіткнення є ймовірна людська помилка через перевищення сигналу.
"Влада надає всю можливу допомогу постраждалим. Прем'єр-міністр висловлює співчуття сім'ям загиблих і молиться за те, щоб постраждалі якнайшвидше одужали", - написав офіс прем’єр-міністра Нарендри Моді.
- В Індії, у конференц-центрі Свідків Єгови сталося три вибухи. Чоловік, який взяв на себе відповідальність за інцидент, стверджує, що заклав бомбу, оскільки не згоден з вченням Свідків Єгови.
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