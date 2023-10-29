В Індії зіштовхнулися 2 потяги: 8 загиблих, 32 постраждалих

Про це пише India Today.

Зазначається, що близько 7 вечора зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок цього задні вагони одного з них зійшли з рейок.

За попередньою інформацією, причиною зіткнення є ймовірна людська помилка через перевищення сигналу.

"Влада надає всю можливу допомогу постраждалим. Прем'єр-міністр висловлює співчуття сім'ям загиблих і молиться за те, щоб постраждалі якнайшвидше одужали", - написав офіс прем’єр-міністра Нарендри Моді.