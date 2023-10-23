В Іспанії вилучили викрадене "скіфське золото" на 60 млн євро
Поліція Іспанії конфіскувала старовинні скіфські прикраси вартістю 60 млн євро, які були незаконно вивезені з України для продажу
Про це повідомляє BBC.Україна.
Спільно з СБУ поліція Іспанії заарештувала п'ятьох учасників незаконної схеми, з яких троє громадян Іспанії та двоє українців. Правоохоронці ліквідували злочинну мережу для вивезення культурних цінностей з України.
За даними поліції, у 2016 році з України для перепродажу в Мадриді вивезли 11 старовинних золотих речей: браслети, намиста та сережки VIII-IV століть до нашої ери, до яких було підроблено документи про належність Українській православній церкві (Московського патріархату).
Коли агенти спецслужб Іспанії дізнались про продаж мешканцем Мадриду серії золотих прикрас, які мають велику історичну та економічну цінність в Україні, вони почали розслідування, у якому співпрацювали офіс аташе з питань внутрішніх справ Болгарії, України, Албанії, Північної Македонії та Кіпру, а також відділ міжнародного співробітництва.
На підтвердження українського походження прикрас служби додали до них документи українською, англійською та іспанською мовами, які підтверджували їхню приналежність до Української Православної Церкви. Вони також встановили, що учасники схеми дозволили розпоряджатися прикрасами православному священнику, який живе в Мадриді.
Українські археологи повідомляють, що на окупованих Росією українських територіях скіфське золото було розграбоване після початку повномасштабного вторгнення РФ, а збитки від розкрадання Росією історичної та мистецької спадщини України оцінюються в сотні мільйонів євро.
- У п'ятницю, 20 жовтня, в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" розпакували 14 культурних цінностей, які викрала Росія з тимчасово окупованих територій України.
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