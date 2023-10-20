В ISW пояснили, навіщо Лавров полетів до Кім Чен Ина
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поїхав до Північної Кореї домовлятися про постачання зброї
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Зокрема, Лавров 19 зустрівся з міністеркою закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей та лідером країни Кім Чен Ином в Пхеньяні. Американські аналітики припускають, що метою візиту є продовження закупівлі РФ у КНДР додаткових боєприпасів для війни проти України.
Водночас публічно Лавров заявив, що російсько-північнокорейські відносини вийшли на якісно новий стратегічний рівень та оголосив, що міжурядова комісія Москви та Пхеньяну збереться в листопаді для обговорення енергетичного, торгового, економічного та технічного співробітництва.
"Раніше ISW оцінював, що Росія може бути зацікавлена в деяких формах технологічної та оборонної співпраці з Північною Кореєю в обмін на постачання артилерійських боєприпасів, якщо така співпраця не призведе до вторинних санкцій проти Росії", - нагадали у ISW.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний" в Амурській області РФ.
Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР.
Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
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