В ISW пояснили, навіщо Лавров полетів до Кім Чен Ина

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зокрема, Лавров 19 зустрівся з міністеркою закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей та лідером країни Кім Чен Ином в Пхеньяні. Американські аналітики припускають, що метою візиту є продовження закупівлі РФ у КНДР додаткових боєприпасів для війни проти України.

Водночас публічно Лавров заявив, що російсько-північнокорейські відносини вийшли на якісно новий стратегічний рівень та оголосив, що міжурядова комісія Москви та Пхеньяну збереться в листопаді для обговорення енергетичного, торгового, економічного та технічного співробітництва.

"Раніше ISW оцінював, що Росія може бути зацікавлена в деяких формах технологічної та оборонної співпраці з Північною Кореєю в обмін на постачання артилерійських боєприпасів, якщо така співпраця не призведе до вторинних санкцій проти Росії", - нагадали у ISW.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний" в Амурській області РФ.

Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР.

Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.