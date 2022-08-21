Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські експерти звертають увагу, що російські окупаційні чиновники в Криму повідомили про чергову атаку безпілотника на штаб чорноморського флоту РФ в Севастополі 20 серпня. Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що російські сили не змогли збити безпілотник, який врізався в дах штабу чорноморського флоту. Потім він відмовився від своїх слів і заявив, що ППО збила дрон, який впав на дах будівлі та загорівся.

На кадрах у соціальних мережах чутно гучний вибух та видно хмару диму навколо штабу. Дрон, швидше за все, здетонував, а не був збитий. У мережі фахівці ідентифікували безпілотник, як комерційно доступний Skyeye 5000mm Pro. Українські офіційні особи не взяли на себе відповідальність за напад. Раніше ISW повідомляв, що представники окупаційної влади Криму опосередковано звинуватили Україну в організації атаки безпілотника на штаб флоту РФ 31 липня під час дня ВМФ Росії.

В ISW припустили, що росіяни розглядають посилення безпеки на півострові після атак на військову інфраструктуру, і такі заходи можуть відвернути сили від лінії фронту.

Раніше ISW дійшов висновку, що РФ використовує усі типи сил безпеки, включаючи росгвардію, як бойові сили, і, ймовірно їй доведеться відволікати частину цих підрозділів від виконання обов’язків на захоплених територіях, щоб захистити окупований Крим.

"Неспроможність Росії зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві. На кадрах у соціальних мережах уже видно, як багато росіян чекають у заторах, щоб виїхати з Криму та поїхати до Росії, що може свідчити про зростаючу стурбованість ефективністю заходів безпеки", - підсумували в ISW.

Михайло Развожаєв заявив, що у суботу, 20 серпня, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.

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