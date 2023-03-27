Так вважає Інститут вивчення війни.

На думку американських аналітиків, лише успішна серія українських контрнаступів, майже напевно необхідна, але недостатня для того, щоб переконати Путіна розпочати переговори на інших умовах, окрім досягнення всіх заявлених ним цілей.

"Українські сили повинні показати, що вони можуть зробити те, чого не здатні росіяни, а саме - змінити реальність на полі бою. Вони повинні завдати ще більшої шкоди російській армії, коли Путіну та його найближчому оточенню стане зрозуміло, що збройні сили РФ не можуть сподіватися покращити результат шляхом продовження війни", - підкреслили в ISW.

Експерти наголосили, що численні великі українські перемоги на оперативному рівні важливі для створення будь-якої перспективи врегулювання нинішнього конфлікту шляхом переговорів або для того, щоб змусити Путіна прийняти несприятливі військові реалії за відсутності офіційного врегулювання.

Водночас аналітики зі США наголошують, що далеко не факт, що Путін коли-небудь взагалі прийме ці військові реалії. Він може вирішити продовжувати боротьбу, з паузою або без неї, стільки, скільки потрібно для досягнення всіх його цілей.

"Його риторика та дії, а також його минулі моделі, безумовно, припускають таку можливість. Тому врегулювання шляхом переговорів може виявитися недосяжним, оскільки Путін не погодиться з реальністю того, що він не може завоювати Україну. Україні та Заходу доведеться створити військові реалії, які дозволять припинити бойові дії", - дійшли висновку в ISW.