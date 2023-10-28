В ISW відзначили просування ЗСУ на лівому березі Дніпра

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолоковані кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок (7 км на південь від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута Донецької області та на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.