Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

"Міська влада розпочала поховання тіл ексгумованих ізюмчан. Поховання проводиться на міських кладовищах там, де дозволяє ситуація з мінуванням. Крім того, на кладовищі на вул. Василя Стуса (колишня Некрасова) виділено окрему ділянку", - написав він.

За його словами, людей ховають коштом міської влади у тісній взаємодії з рідними померлих.

"В один день ховаємо 10-12 тіл. На минулому тижні було поховано 10 тіл, на цьому - 12", - зазначив Мацокін.

При цьому він не спрогнозував, як довго триватиме процес перепоховання всіх жертв російської агресії.