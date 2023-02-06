В Ізюмі почали перепоховання ексгумованих тіл місцевих жителів, убитих росіянами
В Ізюмі Харківської області розпочали перепоховання ексгумованих тіл місцевих жителів, убитих російськими окупантами. Минулого тижня поховали 10 тіл
Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.
"Міська влада розпочала поховання тіл ексгумованих ізюмчан. Поховання проводиться на міських кладовищах там, де дозволяє ситуація з мінуванням. Крім того, на кладовищі на вул. Василя Стуса (колишня Некрасова) виділено окрему ділянку", - написав він.
За його словами, людей ховають коштом міської влади у тісній взаємодії з рідними померлих.
"В один день ховаємо 10-12 тіл. На минулому тижні було поховано 10 тіл, на цьому - 12", - зазначив Мацокін.
При цьому він не спрогнозував, як довго триватиме процес перепоховання всіх жертв російської агресії.
- Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні в Ізюмі Харківської області заборонених "мін-пелюсток", які становлять загрозу для цивільного населення.
- Минулого року на звільненій території Харківської області правоохоронці виявили майже 50 тіл загиблих мирних жителів, а біля Ізюма - місце масового поховання з близько 445 могилами.
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