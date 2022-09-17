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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Ізюмі росіяни знищили всю сім'ю Столпакових: дідуся, бабусю, батька, мати, її сестру й доньок 6 та 9 років

В Ізюмі росіяни знищили всю сім'ю Столпакових: дідуся, бабусю, батька, мати, її сестру й доньок 6 та 9 років

17 вересня, 2022 субота
17:45
війна з Росією

На місці масового поховання в Ізюмі на Харківщині знайшли могили родини, загиблої від російського авіаудару, зокрема двох дітей

Про це повідомила радниця й уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук у телеграмі.

"Леся Столпакова, 5 рочків. Її росіяни убили 9 березня разом з мамою, татом та 8-річною сестричкою Сашею. Батьки Лесі загинули зовсім молоді. Мамі Олені Столпаковій 1 лютого виповнилось тільки 31, татові Дмитру - 33. Приватні підприємці, продавали дитячий одяг та були власниками інтернет-магазину подарунків. Виховували двох донечок. (Для 8-річної Саші Дмитро був вітчимом, і у дівчинки інше прізвище, тому про її могилку стало відомо пізніше)", - зауважила вона.

Близько 07:00 9 березня на будинок на вул. Першотравневій росіяни скинули авіабомбу, а потім прицільно обстрілювали його з танка, поки остаточно не зруйнували. Під завалами загинули щонайменше 44 людини. Більшість із них ховалась у підвалі від російських обстрілів. За словами очевидців, їх завалило уламками, а через ворожі обстріли сусіди не могли допомогти.

Дар'я Герасимчук зауважила, що на кладовищі, де поховали Столпакових, нарахували 445 могил, і це не єдине поховання в Ізюмі.

"На момент авіаудару з ними у підвалі також перебували батьки Олени, її молодша сестра та бабуся.  Загинуло чотири покоління однієї родини. За мить. За що? Поки світ грається з Росією в толерантність, вона випалює безкарно цілі покоління українців. Закарбуйте ці імена в пам'яті: Столпакова Олеся Дмитрівна, 27.04.2016 р.н., Панюхно Олександра Антонівна, 22.08.2013 р.н., Столпакова Олена Олександрівна, 01.02.1991 р.н., Столпаков Дмитро Сергійович, 03.05.1988 р.н. Батьки Олени: Жихарьов Олександр Іванович, 04.01.1973 р.н., Жихарьова Тетяна Євгенівна 16.01.1973 р.н.", - наголосила Дар'я Герасимчук.

  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей 
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.
  • Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.

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