В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначається, що підніжжя зроблено у вигляді синьо-білого гюйса з якорем та тризубом - гербом ВМС. А на постаменті розташовані емблеми всіх родів сил ВМС.

"Композиція має на меті символізувати єдність моряків у боротьбі з ворогами і закарбувати пам’ять про полеглих українських військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.