В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
У неділю, 1 жовтня, в Одесі в дендропарку Перемоги відкрився меморіал у пам'ять полеглих бійців Військово-Морських сил ЗСУ
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Зазначається, що підніжжя зроблено у вигляді синьо-білого гюйса з якорем та тризубом - гербом ВМС. А на постаменті розташовані емблеми всіх родів сил ВМС.
"Композиція має на меті символізувати єдність моряків у боротьбі з ворогами і закарбувати пам’ять про полеглих українських військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
- У день захисників і захисниць України 1 жовтня президент України Володимир Зеленський привітав зі святом, подякував усім, хто наближає нашу перемогу, і закликав вшанувати пам'ять полеглих героїв.
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