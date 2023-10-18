В одеському офісі вибухнув боєприпас. Є поранені
У середу, 18 жовтня, в офісі одеської торгової мережі вибухнув боєприпас
Про це повідомляє офіційний вебпортал Головного управління Нацполіції в Одеській області.
"Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніра приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмета наразі встановлюють", - йдеться у повідомленні.
Відомо про двох поранених. Це працівники, які перебували під час вибуху у приміщенні. Вони госпіталізовані з вибуховими та рваними ранами кінцівок.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі вже розпочали кримінальне провадження.
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