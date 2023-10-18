В одеському офісі вибухнув боєприпас. Є поранені

Про це повідомляє офіційний вебпортал Головного управління Нацполіції в Одеській області.

"Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніра приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмета наразі встановлюють", - йдеться у повідомленні.

Відомо про двох поранених. Це працівники, які перебували під час вибуху у приміщенні. Вони госпіталізовані з вибуховими та рваними ранами кінцівок.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі вже розпочали кримінальне провадження.