В ОК "Південь" повідомили, скільки ракет Росія тримає у Чорному морі

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у facebook.

"Загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною. Дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу, ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії Силам оборони", - пишуть у "Півдні".

У Чорному морі, поблизу узбережжя Криму, маневрують 12 ворожих кораблів. З них 2 надводних носії крилатих ракет “Калібр”, які тримають напоготові 16 одиниць.

У наявності рашистів також 3 великих десантних кораблі..

Зранку, 11 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу по території України росіяни намагались наступати на південному фронті, проте зазнали втрат і відступили.

12 жовтня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували 5 населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

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