Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"У противника справи йдуть не дуже добре. Росіяни їздять на ротацію на мотоблоках по 6 осіб. Постійно шукають харчі та возять із собою мішки картоплі, оскільки не мають чого їсти. Зараз ми скидаємо їм записки з номером телефону і пропонуємо здаватись в полон. Вони можуть зателефонувати та здатись в полон і ніхто над ними не буде знущатись, як це роблять їхні керівники", - розповів Кішак.

Боєць ЗСУ зауважив, що ворог не припиняє обстріли цивільних населених пунктів.

"Що стосується загальної оперативної ситуації на нашій ділянці фронту, то противник далі продовжує застосовувати артилерію та РСЗВ. Адже постійно є обстріли сіл, прилеглих до Вугледара та Курахово. Вчора був один із таких обстрілів. На щастя, без втрат", - додав він.