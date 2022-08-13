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В окупованому Енергодарі ковбаса продається по 500 грн за кг, за сирний продукт просять 600 грн. - Бі-бі-сі

13 серпня, 2022 субота
21:16
Суспільство Енергодар в окупації

У загарбаному російськими військами українському місті Енергодар (Запорізька область), де розташовано Запорізьку АЕС, просто захмарні ціни на харчі. При цьому якісної продукції обмаль

Про це на умовах анонімності ВВС News Україна розповів один з інженерів-енергетиків, що працюють на станції. Інтерв'ю з ним вийшло сьогодні, 13 серпня 2022 року.

"Кілограм ковбаси виробництва АРК Крим тут коштує 500 гривень. 600 гривень коштує те, що вони називають "сиром". Це сирний продукт. Соки, які продають, - це "Юпі" (розчинна есенція - ред.). А коштують вони 40 гривень за дитячу коробку з трубочкою", - зазначає він.

Як наголошує інженер з АЕС, харчі з окупованих територій та РФ є незадовільної якості.

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"Ніхто не купує російські продукти. Ми переплачуємо дві-три ціни за українські продукти, тому що їхні неможливо їсти.

Тим, хто отримує зарплатню з не окупованих територій, зняти гроші з карток неможливо. На цьому наживаються посередники, що беруть за свої послуги 10%.

"Нам платить Енергоатом на наші банківські картки. Але російські окупанти відрізали нас від використання електронних грошей. Всі термінали по місту відключені, скрізь приймають тільки готівку. А зняти готівку з карти можна лише за відсоток у ділків... 10 відсотків - нормальна такса. Тобто я скидаю 1100 гривень на картку, а мені віддають 1000 готівкою", - пояснює співробник Запорізької АЕС.

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Запоріжжя
Крим
війна з Росією
окуповані території
Запорізька АЕС
Енергодар
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