В окупованому Енергодарі ковбаса продається по 500 грн за кг, за сирний продукт просять 600 грн. - Бі-бі-сі

Про це на умовах анонімності ВВС News Україна розповів один з інженерів-енергетиків, що працюють на станції. Інтерв'ю з ним вийшло сьогодні, 13 серпня 2022 року.

"Кілограм ковбаси виробництва АРК Крим тут коштує 500 гривень. 600 гривень коштує те, що вони називають "сиром". Це сирний продукт. Соки, які продають, - це "Юпі" (розчинна есенція - ред.). А коштують вони 40 гривень за дитячу коробку з трубочкою", - зазначає він.

Як наголошує інженер з АЕС, харчі з окупованих територій та РФ є незадовільної якості.

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"Ніхто не купує російські продукти. Ми переплачуємо дві-три ціни за українські продукти, тому що їхні неможливо їсти.

Тим, хто отримує зарплатню з не окупованих територій, зняти гроші з карток неможливо. На цьому наживаються посередники, що беруть за свої послуги 10%.

"Нам платить Енергоатом на наші банківські картки. Але російські окупанти відрізали нас від використання електронних грошей. Всі термінали по місту відключені, скрізь приймають тільки готівку. А зняти готівку з карти можна лише за відсоток у ділків... 10 відсотків - нормальна такса. Тобто я скидаю 1100 гривень на картку, а мені віддають 1000 готівкою", - пояснює співробник Запорізької АЕС.

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