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З початком окупації ціни у Бердянську виросли в 2-3 рази, - ЗМІ

5 червня, 2022 неділя
18:30
Економіка Ціни у Бердянську. Зазначено у гривнях та рублях

Три місяці місто Бердянськ Запорізької області перебуває в окупації. Настрої мешканців песимістичні: роботи немає, ціни зростають, а влітку до міста можуть почати завозити росіян

Про це, спираючись на розповіді місцевих жителів, сьогодні, 5 червня 2022 року, розповів Focus.ua.

Ситуація у Бердянську з провізією та товарами повсякденного попиту складна. Після початку окупації всі великі мережеві українські супермаркети відмовилися співпрацювати з росіянами і закрилися. На їхньому місці відкрилися магазини з російською продукцією та завищеними цінами.

Більшість підприємств малого бізнесу у Бердянську теж не працюють: господарі або поїхали з міста, або не хочуть платити "податки" росіянам у розмірі 20% прибутку. Так сталося, наприклад, із салонами краси — більшість власників просто закрилися через неможливість сплачувати оренду приміщення, ще й віддавати "податок" новій "міській адміністрації", зазначає видання.

При цьому перехід у рубльову зону та складнощі з доставкою товарів неминуче позначилися на цінах.

"Ціни на товари сильно підвищилися, десь у 2-3 рази. Наприклад, до цього палиця ковбаси була 200 грн/кг, зараз це приблизно 430 грн/кг. З рештою продуктів ситуація така сама. Активно заводять продукцію з Криму, але її якість у рази гірша, ніж у товарів українського виробництва, а ціни вищі”, — каже жителька Бердянська на ім'я Катерина.

Що характерно, цінники на полицях загарбники вимагають позначати одночасно у гривнях та рублях. 

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 Для того, щоб купити навіть не найякісніші засоби особистої гігієни, люди годинами стоять у черзі.

"Товари особистої гігієни коштують у разів п'ять дорожче, ніж зазвичай, при тому, що сам товар не дуже. Якісні товари в Бердянську сьогодні купити неможливо. Шампуні, прокладки, гелі для душу, доглядова косметика — про таке можна забути. Цього в місті нема. Щоб купити дитині памперси, люди стоять в чергах, а ціна на них від 1000 гривень", — розповідає дівчина, яку звати Тетяна, і уточнює, що незважаючи на впровадження рубля, жителі Бердянська більше користуються гривнею.

Для того ж, щоб отримати необхідні медикаменти, жителі Бердянська готові цілодобово чекати на автобус із підконтрольних Україні міст.

"Аптеки працюють не всі і не щодня, черги по 200-300 осіб. Весь день люди стоять у черзі за ліками. Велика проблема з антибіотиками. Багато в чому рятує те, що є родичі чи друзі, які можуть відправити ліки автобусом із Запоріжжя чи Дніпра. Їдуть вони до нас близько 3 днів у найкращому разі", — розповідає про цивільне життя в окупації одна з дівчат.

Ситуація із роботою у Бердянську катастрофічна. Більшість населення не влаштовано, багато хто принципово відмовляється від співпраці з РФ.

"Окрім магазинів частково функціонує лікарня. Практично всі лікарі виїхали, тому росіяни набирають новий персонал. Зберегли робочі місця лише ті, хто погодився працювати з окупантами. Здебільшого — це співробітники продуктових магазинів. З роботою дуже важко", — кажуть місцеві.

Навчальні заклади у Бердянську закриті, школи офіційно завершили навчальний рік 2 травня. До цього навчання не проводилося ні в онлайн-, ні в офлайн-форматі. Передбачається, що бердянські випускники отримають атестати у червні. Якого зразка будуть документи та чи продовжать своє існування школи — невідомо.

Окрім того, у місті вже ходять чутки, що влітку Бердянськ заселятимуть приїжджими росіянами.

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