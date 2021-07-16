В окупованому Криму сталася масштабна пожежа: горіло сміттєзвалище

Про це повідомляє "Крыминформ".



Вогонь, за підрахунками окупантів, охопив 1600-1800 квадратних метрів. До ліквідації залучили важку техніку.



Повідомляється, що місто накрила димова хмара. Місцеві змушені спати з закритими вікнами при температурі повітря на вулиці +28 градусів.



Правоохоронні органи вважають, що сміття могли й підпалити. Ситуацію з гасінням ускладнила й надзвичайна спека. Нині на окупованому РФ півострові стовпчики сягають +35 градусів.



Російська окупаційна влада організувала перевірку за фактом можливого підпалу. ЗМІ стверджують, що відкритих ділянок полум’я на місці вже не залишилося.



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