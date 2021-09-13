В окупованому Криму за відсутність паспорту РФ оштрафували активістку

Про це повідомляє у Facebook правозахисна організація "Кримська солідарність".

Учасниця стихійних зборів кримських татар біля будівлі ФСБ на бульварі Франка в Сімферополі 4 вересня Ірина Копилова отримала адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 тис. рублів (майже 1 100 грн) за "проживання без паспорта громадянина Російської Федерації".

Зазначається, що співробітники поліції за два дні відвідали її чотири рази. Це друга адміністративна справа проти Копилової за тиждень.

Раніше на неї склали протокол за участь у пікеті після масового затримання кримських татар, їй загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 30 тис. рублів.



Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Після цього, 4 вересня, десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ з вимогою дати інформацію про викрадених. Понад 50 з них були затримані бійцями ОМОНу.

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