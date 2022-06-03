Про повідомила ексомбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Рашисти провели в школах на тимчасово окупованій території Донецької області "единый государственный экзамен", який є аналогом українського ЗНО. При цьому окупанти не дають дітям особисто обирати екзамени та предмети, за якими вони хочуть навчатись", - зауважила вона.

Ті, хто складе "іспит", отримають "атестати" про середню освіту за стандартами РФ і зможуть вступати до російських університетів. Школярам і батькам росіяни говорять, що до України діти вже не повернуться та не потраплять до українських закладів вищої освіти.

За словами Людмили Денісової, так, окупанти використовують освіту для політики знищення національної ідентичності українців.

"Такі дії рашистів - пряме порушення права на культурну і національну ідентичність. Зазначене суперечить положенням статті 29 Конвенції ООН про права дитини, якими закріплено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до культурної самобутності, мови і національних цінностей, підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості", - наголосила вона.

Ексомбудсман звернулася до Комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці порушення Росією прав дитини.

20 травня повідомляли, що російські військові збираються запровадити в маріупольських школах російську систему освіти. Місцевих вчителів примушують співпрацювати.

У Маріуполі окупанти з вересня планують русифікувати навчання, а незгодних із цим відправляти до фільтраційних таборів і обмежувати в гумдопомозі.

26 травня окупанти в Маріуполі оголосили про продовження навчального року до 1 вересня.

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