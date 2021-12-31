В останній день року долар подорожчав за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,92 грн, 10 російських рублів - 3,64 грн.



На готівковому ринку станом на 8:40, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,22 грн, продають - по 27,34 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,1 грн до 27,28 грн, продажу - від 27,26 грн до 27,45 грн.



Напередодні, 30 грудня, офіційний валютний курс становив 27,2 грн/$, 30,78 грн/євро, 3,68 грн за 10 російських рублів.



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