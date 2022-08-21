В Росії силовики обурені проведенням "танкового біатлону", - британська розвідка
Колишній офіцер ФСБ і міністр у самопроголошеній ДНР Ігор Гіркін розкритикував командування через проведення "танкового біатлону" під Москвою
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"19 серпня 2022 року Гіркін неохоче опублікував похвалу поведінки президента Зеленського під час війни. Він порівняв це з ситуацією в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться в повідомленні.
Раніше Гіркін неочікувано похвалив Зеленського. Колишній ватажок бойовиків "ДНР" зазначив, що, попри те, що вважає Зеленського "рідкісною мерзотою", він не сховався й зміг отримати зброю від НАТО.
"А у нас? А у нас наприкінці 6-го місяця війни (не кажучи вже про вісім попередніх років) роззолочені півні, як і раніше, грають у танкові біатлони і проводять фестивалі військових оркестрі. Ось і питається: "А хто тут клоун?" - написав Гіркін.
Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які, як і в попередні роки, минулого тижня пройшли під Москвою.
"Значна частина російських військових і спеціалістів з безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових церемоніальних заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні", - вважають британські аналітики.
Відомо, що танковий біатлон - механізоване військово-спортивне змагання, яке проводить російська армія в рамках щорічних Міжнародних армійських ігор. Він передбачає комплексну підготовку екіпажів танків, включаючи навички проходження пересіченої місцевості у поєднанні зі здатністю вести точний і швидкий вогонь під час виконання маневрів. Водночас вже кілька чемпіонів танкового російського біатлону загинули під час вторгнення в Україну.
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