В Росії силовики обурені проведенням "танкового біатлону", - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"19 серпня 2022 року Гіркін неохоче опублікував похвалу поведінки президента Зеленського під час війни. Він порівняв це з ситуацією в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Гіркін неочікувано похвалив Зеленського. Колишній ватажок бойовиків "ДНР" зазначив, що, попри те, що вважає Зеленського "рідкісною мерзотою", він не сховався й зміг отримати зброю від НАТО.

"А у нас? А у нас наприкінці 6-го місяця війни (не кажучи вже про вісім попередніх років) роззолочені півні, як і раніше, грають у танкові біатлони і проводять фестивалі військових оркестрі. Ось і питається: "А хто тут клоун?" - написав Гіркін.

Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які, як і в попередні роки, минулого тижня пройшли під Москвою.

"Значна частина російських військових і спеціалістів з безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових церемоніальних заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні", - вважають британські аналітики.

Відомо, що танковий біатлон - механізоване військово-спортивне змагання, яке проводить російська армія в рамках щорічних Міжнародних армійських ігор. Він передбачає комплексну підготовку екіпажів танків, включаючи навички проходження пересіченої місцевості у поєднанні зі здатністю вести точний і швидкий вогонь під час виконання маневрів. Водночас вже кілька чемпіонів танкового російського біатлону загинули під час вторгнення в Україну.

20 серпня на Хрещатику влаштували "парад" знищеної російської техніки.

21 серпня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта Петра Фарніна. "Старший лейтенант Петро Фарнін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

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