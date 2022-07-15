У росіян немає сил для штурму Бахмута, - військовий експерт Кузан

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Росіяни відмовились від планів наступати в напрямку Бахмута. Для того, що штурмувати Бахмут, в них сил немає. Вони самі це визнають. Росіяни намагаються обійти Бахмут з півдня та півночі. Така їхня стратегія розрахована на те, щоб перерізати комунікації та оточити місто Бахмут. Таким чином вони спробують захопити це місто", - пояснив Кузан.



Військовий експерт наголосив, що про плани окупантів оточити Бахмут все відомо Збройним силам України.



"На цьому напрямку окупанти отримають гідну відсіч. Нашим військовим відомі всі їхні плани. Є певна загроза оточення наших військ в районі Вуглегірської ТЕС, однак станом на зараз там тривають запеклі бої. На всіх напрямках фронту, де окупанти намагаються просуватись, вони отримують гідну відповідь від наших військ", - додав він.



11 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Мар’їнки та штурм поблизу Краснопілля. Проте присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках

Упродовж доби окупанти продовжували обстріли Донеччини, станом на ранок 13 липня найбільше постраждав Бахмутський район