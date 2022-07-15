У росіян немає сил для штурму Бахмута, - військовий експерт Кузан
Військовий експерт Сергій Кузан повідомив, що російські війська не мають достатньо сил та засобів для штурму Бахмута
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Росіяни відмовились від планів наступати в напрямку Бахмута. Для того, що штурмувати Бахмут, в них сил немає. Вони самі це визнають. Росіяни намагаються обійти Бахмут з півдня та півночі. Така їхня стратегія розрахована на те, щоб перерізати комунікації та оточити місто Бахмут. Таким чином вони спробують захопити це місто", - пояснив Кузан.
Військовий експерт наголосив, що про плани окупантів оточити Бахмут все відомо Збройним силам України.
"На цьому напрямку окупанти отримають гідну відсіч. Нашим військовим відомі всі їхні плани. Є певна загроза оточення наших військ в районі Вуглегірської ТЕС, однак станом на зараз там тривають запеклі бої. На всіх напрямках фронту, де окупанти намагаються просуватись, вони отримують гідну відповідь від наших військ", - додав він.
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11 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Мар’їнки та штурм поблизу Краснопілля. Проте присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках
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Упродовж доби окупанти продовжували обстріли Донеччини, станом на ранок 13 липня найбільше постраждав Бахмутський район
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