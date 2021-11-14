В "Слузі народу" кажуть, що партію може очолити Микола Тищенко

Про це заявив колега парламентаріїв з фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Юрій Камельчук, передає Еспресо.TV.



"Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко - це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка", - сказав нардлеп в ефірі телеканалу "Україна 24".



Слова політика наводить NV.ua.



Камельчук додав, що кандидатури висуватимуть прямо на з'їзді партії 15 листопада.

8 листопада у "Слузі народу" повідомили, що нинішній голова партії Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження.

Для обрання нового керівника президентської політсили 15 листопада відбудеться з’їзд партії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb