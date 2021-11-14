В "Слузі народу" кажуть, що партію може очолити Микола Тищенко
Імовірними кандидатами на посаду нового голови партії "Слуга народ"у замість Олександра Корнієнка можуть стати нардепи Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко
Про це заявив колега парламентаріїв з фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Юрій Камельчук, передає Еспресо.TV.
"Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко - це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка", - сказав нардлеп в ефірі телеканалу "Україна 24".
Слова політика наводить NV.ua.
Камельчук додав, що кандидатури висуватимуть прямо на з'їзді партії 15 листопада.
- 8 листопада у "Слузі народу" повідомили, що нинішній голова партії Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження.
- Для обрання нового керівника президентської політсили 15 листопада відбудеться з’їзд партії.
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