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В Україні 12 лютого немає дефіциту потужності в системі електропостачання: електрику не вимикатимуть

12 лютого, 2023 неділя
12:20
Економіка Електроенергія

Споживання електроенергії станом на 11:00 залишається значним через зниження температури, однак дефіциту потужності немає завдяки роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС

Про це в telegram 12 лютого повідомила пресслужба Укренерго.

"Споживання залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, у пресслужбі також зазначили, що ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились, але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та м. Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

Також у пості наголошується, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого, з початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання обмеження можуть повернутись.

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В Укренерго також поінформували, що продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.

Відомо, що енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово захоплених територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Також зазначається, що на Одещині тривають ремонтні роботи. Зокрема тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.

  • Ранком 10 лютого росіяни знову атакували Україну. Через що зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.
  • У ніч на 11 лютого в Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини росіяни влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.
  • 11 лютого повідомлялося, що після чергової атаки РФ на енергосистему запроваджено аварійні відключення на Харківщині, також споживання обмежили на Хмельниччині, Житомирщині, Одещині, Київщині та в Києві.
  • 11 лютого ввечері стало відомо, що у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях у неділю, 12 лютого, не відключатимуть світло.
Суспільство
Енергія
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