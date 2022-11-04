Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Наказом МОЗ затверджені зміни №1979.

"Бустерну дозу підліткам рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози", - йдеться в повідомленні.

Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати лише схвалену до використання мРНК-вакцину, наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer.

За час пандемії в країні від ускладнень коронавірусної хвороби померло 83 дитини. Загалом, захворювання підтвердили у майже 390 тисяч неповнолітніх, а за минулий тиждень COVID-19 підтвердили у понад 1600 дітей.

Для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів, а пацієнти від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення, при цьому не обов’язково мати декларацію лікарем.

"Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти COVID-19, також можуть отримати бустерні щеплення. Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого", - нагадують медики.

Щепитися можна безоплатно в будь-якому центрі вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я ще в жовтні торік дозволило щеплення проти коронавірусу дітей від 12 років, а нещодавно можливість створити імунний захист проти цієї інфекції вирішили надати й дітям від 5 років.

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