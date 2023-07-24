В Україні ліквідували командира "Ленінградського полку" полковника Вашуніна
Від поранень, отриманих під час боїв на території України, загинув російський командир "Ленінградського полку" полковник Євген Вашунін
Про це пише пропагандистська інформагенція ТАСС.
Речник Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський заявив, що Вашуніна смертельно поранило, коли він "пішов на допомогу загону "Шторм", який опинився в оточенні".
"Під час зіткнення полковника Вашуніна було відрізано від однополчан і серйозно поранено. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер, самовіддано борючись до останньої хвилини", - каже Бєльський.
"Ленінградський полк" - це полк, що складається з мобілізованих жителів Петербурга та регіонів північного заходу РФ.
Зазначається, що "за мужність та героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку", Вашуніна подали до звання Героя Росії посмертно.
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