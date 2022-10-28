В Україні ліквідували заступника начальника штабу ПВК Вагнера
Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу ПВК Вагнера
Про це повідомили на faсebook-сторінці підрозділу спеціального призначення "Хорт".
"Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК Вагнера.
Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двохсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу", – зазначено в повідомленні.
Як додали військові, бійцям також вдалося затрофеїти зброю ліквідованого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння російської армії 2018 року.
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