В Україні обмежили дзвінки на російські сім-карти, - Держспецзв'язку

Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком, про це у Telegram повідомляє Держспецзв’язок, інформує Еспресо.TV

"Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх", - пояснили в службі.

Зазначається, що окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців російськими окупантами.

"Рекомендуємо встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон. А у випадку викрадення вашого телефону, необхідно негайно повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів зв'язку (Інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Телефони з викраденими сім-картками перестануть обслуговувати, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки", - додали в Держспецзв'язку.

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