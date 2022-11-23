В Україні сьогодні діятимуть планові відключення електроенергії
Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення світла
Про це повідомляють в Укренерго.
Зазначається, що це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію.
"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - наголошують в Укренерго.
Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти тут.
В Укренерго додають, що не відключають конкретні будинки, вулиці чи міста, а надають обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.
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Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.
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Унаслідок ракетних атак Російської Федерації по критичній інфраструктурі майже 50 відсотків енергосистеми України виведено з ладу, кажуть в уряді.
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