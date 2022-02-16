В Україні створили Фонд гарантування кредитів аграріям
Кабмін підтримав створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, що дозволить надавати держгарантії для дрібних та середніх фермерських господарств
Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду.
Крім того, було визначено статутний капітал фонду на рівні 200 млн. грн.
Зазначається, що фонд надаватиме гарантії, обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу, та гарантії на термін дії кредитного договору, але не більше як 10 років.
Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.
Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві має набути статусу фінустанови та отримати відповідну ліцензію.
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