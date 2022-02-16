В Україні створили Фонд гарантування кредитів аграріям

Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду.



Крім того, було визначено статутний капітал фонду на рівні 200 млн. грн.



Зазначається, що фонд надаватиме гарантії, обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу, та гарантії на термін дії кредитного договору, але не більше як 10 років.



Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.



Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві має набути статусу фінустанови та отримати відповідну ліцензію.

16 лютого Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства "Антонов".

Кабінет міністрів розширив програму портфельних гарантій та долучив ще два банки, які зможуть видавати кредити для мікро- та малого бізнесу під державні гарантії.