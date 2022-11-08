В Україні створили нову ГО для допомоги вимушеним переселенцям

З перших днів широкомасштабної агресії РФ вихідці із Донеччини, народні депутати Серій Козир, Руслан Горбенко та Максим Ткаченко надавали активну допомогу жителям Луганської та Донецької областей. Також допомагали Збройним силам України. Для цього створили благодійний Фонд “За Луганщину”. Який активно працював на Донеччині з 2020 року. Незабаром стало зрозуміло, що допомоги потребують не тільки переселенці з Донбасу, а й із Харкова, Херсона, Мелітополя, Миколаєва. Після усвідомлення масштабів проблеми вирішили заснувати нову громадську організацію “ВПО України”, яка б об'єднала волонтерів та бізнес на загальнонаціональному рівні.

“Ми вирішили заснувати і створити громадську організацію, яка об’єднає, по-перше, всіх переселенців по всій країні! І об’єднає всі громадські організації, Фонди та Об’єднання, які вже на сьогоднішній день займаються проблемами внутрішньо переміщених осіб”, - розповідає співзасновник ГО “ВПО України” Максим Ткаченко.

Ще один співзасновник організації – Руслан Горбенко підтверджує слова свого колеги — з однодумцями дійшли висновку вийти на загальнодержавний рівень відтоді, коли побачили, що до Фонду звертаються не лише жителі Луганщини.

“Надалі ми будемо відкривати осередки. Перше – це в кожному обласному центрі. Потім – в кожному місті районного призначення! А далі – наша ціль дійти до кожної громади. В нашій країні біля 1300 громад. І ми хочемо мати осередки, щоб права наших переселенців були захищені. І взагалі по всій країні”, - каже Руслан Горбенко.

Людям допомагатимуть не лише харчами, ліками та теплим одягом. Кому потрібно - підшуковуватимуть роботу. Також нова організація активно допомагатиме з вирішенням житлових проблем. У перший день роботи діяльність громадського об’єднання презентували у Борисполі, на Київщині. Волонтери надали допомогу мінімум п’ятистам сім’ям. Крім видачі харчових наборів, людей смачно пригостили “польовою” кухнею, кавою та солодкими напоями. Кому потрібно – той отримав теплий одяг, засоби гігієни та речі для дітей.

“Харчові набори це дійсно це та краплина, яка дуже допомагає людям. Аби вони не витрачали останні кошти на продукти. Але основними питаннями є житло, робота та захист прав цих людей. Ці завдання є першочерговими для нашої організації”, - ділиться планами Сергій Козир.

Вже за перші три дні роботи допомогу від ГО “ВПО України” отримали 10 тисяч сімей – вимушених переселенців. У п’ятнадцяти областях України. А до кінця року ця цифра має зрости до мільйона людей!