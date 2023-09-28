В Україні судитимуть кадирівця, який катував українських полонених

Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваним виявився полковник Зелімхан Агмерзоєв - командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці.

Агмерзоєв разом з іншими підлеглими йому військовими організував на території Мелітопольського району місце для утримання військовополонених та захоплених у заручники цивільних громадян. Для цього вони облаштували оглядову яму для автомобілів в одному з гаражів, розташованому на території селища Радісне Мелітопольського району.

За його наказом росіяни жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів. При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими.

Правоохоронці встановили, що Агмерзоєв вимагав 500 тисяч грн з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон рашистів під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити чоловіка.

Крім цього, кадировець вимагав 20 тисяч доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він обіцяв припинити знущання та відпустити потерпілих додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.