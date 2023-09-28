Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал В Україні судитимуть кадирівця, який катував українських полонених

В Україні судитимуть кадирівця, який катував українських полонених

28 вересня, 2023 четвер
12:15
Кримінал

Правоохоронці встановили особу російського окупанта, який катував українських військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій Запорізькій області

Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваним виявився полковник Зелімхан Агмерзоєв - командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці.

Агмерзоєв разом з іншими підлеглими йому військовими організував на території Мелітопольського району місце для утримання військовополонених та захоплених у заручники цивільних громадян. Для цього вони облаштували оглядову яму для автомобілів в одному з гаражів, розташованому на території селища Радісне Мелітопольського району. 

За його наказом росіяни жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів. При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими.

Правоохоронці встановили, що Агмерзоєв вимагав 500 тисяч грн з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон рашистів під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити чоловіка.

Крім цього, кадировець вимагав 20 тисяч доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він обіцяв припинити знущання та відпустити потерпілих додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Станом на 17 листопада 2022 року, за даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.
  • Центр прав людини ZMINA розповів, як росіяни на Херсонщині катували жінок в ізоляторах - до арсеналу окупантів входили побиття, удушення, катування електрострумом та інші способи насилля.
  • Херсонська прокуратура оголосила підозри трьом росгвардійцям, які під час окупації Херсона жорстоко катували цивільних.

Україна
СБУ
Мелітополь
тортури
полонені
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
осінній дощ
26 вересня, 2023 вiвторок
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
27 вересня, 2023 середа
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
ЧВК Вагнер
28 вересня, 2023 четвер
У ISW підтвердили повернення вагнерівців під Бахмут, проте у них є проблеми
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.78
    Продаж 40.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 вересня
12:47
В Україні запустили 5 газових свердловин
12:34
У Молдові в озері знайшли уламки від ракети
У Молдові в озері знайшли уламки від ракети
12:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог кидає усі сили аби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, - пресслужба Східного угруповання військ
12:29
ракети Taurus
Зеленський говорив про ракети TAURUS особисто з Шольцом, а передача ATACMS Україні - лише питання часу, - Кулеба
12:24
на фото: Себастьян Лекорню
В Україну приїхав міністр оборони Франції Лекорню
12:17
PR
Нова анімація від Disney "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV
12:16
сонце
Україну очікує тепла п'ятниця з сонячною погодою: прогноз на 29 вересня від Наталки Діденко
12:01
поліція німеччина
Задля боротьби з нелегальною міграцією: Німеччина вводить контроль на кордонах з Польщею та Чехією
12:00
Партнерський матеріал
Боротьба зі стресом у дітей в умовах війни: пояснюємо на прикладі онлайн-табору "Вільні та відважні"
11:53
Оновлено
Рубен Варданян
В Азербайджані заарештували на 4 місяці пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Карабаху
11:39
OPINION
Боярчук інфляція
Про лист із Вашингтонського обкому та про господарську політику
11:36
Оновлено
Окупанти зранку обстріляли два села на Херсонщині: є поранені
11:33
поле, пшениця, зерно
"Зернова війна не потрібна ні нам, ні Польщі": Кулеба заявив про бажання України якнайшвидше вийти з кризи
11:27
На фото: зображення "неправильної" галактики
Телескоп Вебба виявив "неправильні" галактики
11:08
Оновлено
Узбекистан, пожежа, електромобілі
У столиці Узбекистану сталася масштабна пожежа: загинув підліток, постраждали 163 людини
11:02
OPINION
Дана Ярова
По суті, робота Міністерства оборони по цих напрямках заблокована: тил, зброя, міжнародна допомога
10:59
СБУ затримала жительку Костянтинівки, яка наводила удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом
10:57
зерновий термынал
Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна
10:49
міна, розмінування
Уряд компенсує агровиробникам частину витрат на розмінування
10:36
Оновлено
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 вересня: скільки коштує євро та долар в обмінниках
10:27
Ексклюзив
Токмак
Окупанти заливають окопи бетоном, - співзасновник DeepState про нові лінії оборони РФ навколо Токмака
10:27
На фото: кадр з фільму "Велика Прогулянка"
Українська комедія "Велика Прогулянка" вийшла у прокат Німеччини
10:25
Херсонщина ,війна з росією
Армія РФ за добу обстріляла 10 регіонів України: 3 загиблих, 7 поранених
10:20
Огляд
міжнародний огляд
МАГАТЕ приховує правду про безпеку на ЗАЕС, наразі ні Україна, ні Росія не мають переваги у війні. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
09:58
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій "Циклон" із 8 "калібрами"
09:55
нафта
Запаси нафти в США скорочуються: вартість Brent досягла $97,3 за барель
09:54
Нагірний Карабах
Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування
09:50
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ не може контролювати безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, - Greenpeace
09:35
Оновлено
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних БПЛА
09:19
Зеленський і Шаппс
Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром оборони Британії
09:14
На фото: міжморський потяг
Китай уперше запустив лінію міжморських поїздів біля Тайванської протоки
08:58
Огляд
Україна Польща
Інтерес Польщі - це перемога України і наша їй допомога. Заяви влади і опозиції про стосунки з Україною
08:58
Оновлено
Shahed-136
Нічна атака на Україну: влучання на Кіровоградщині, на Одещині й Черкащині працювала ППО
08:51
африканська чума
У Кончі-Заспі зафіксували спалах африканської чуми свиней
08:51
На фото: тюленя
Українські полярники обрали ім'я для тюленятка, яке першим народилося біля станції
08:37
Ексклюзив
Окупанти
У захопленій росіянами школі на Херсонщині весь клас відмовився встати під гімн РФ, - заступник голови облради
08:29
Оновлено
Смертельні поранення дістав на порозі власного дому: внаслідок обстрілу росіян загинув 41-річний херсонець
08:28
Північна Корея
Північна Корея внесла до конституції поправку про свій ядерний статус
08:05
OPINION
Богдан Данилишин
Рівень напруги щодо експорту зерна знижується: огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України
08:03
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів, 4 танки та 38 артсистем, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV