В Україні цілком реально можна виробляти COVID-вакцини Pfizer і Moderna, - Кузін

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю виданню "Фокус".

"Це (локалізація виробництва вакцин Pfizer і Moderna в Україні - ред.) цілком реально. Компанія "Індар" вже впроваджує свою дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні, яку презентували на засіданні Ради національної безпеки України. Велика науково-дослідна команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським", - наголосив він.

Кузін зазначив, що реагенти для виробництва вакцин мають поставляти українські хімічні заводи.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області.

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