В Україні відкрили центр техобслуговування машин для розмінування

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Центр готовий приймати платформи для розмінування, коли і якщо виникне потреба в ремонті.

Керівник відділу технічного обслуговування компанії Фабіан Клаузер наголосив на готовності забезпечувати стійке та оптимальне використання міжнародних інвестицій із розмінування сьогодні й у майбутньому.

"Наша майстерня здатна розмістити кілька машин GCS-200, які ідеально підходять для усунення загроз вибуху на сільськогосподарських землях", - сказав він.

Також він додав, що це дасть змогу забезпечити можливості ремонту інфраструктури, такої як опори електропередачі, й відновлення енергопостачання для цивільного населення.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.