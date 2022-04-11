В Україні з’явився чатбот про трудові відносини в умовах війни
Міністерство економіки запустило в Telegram чатбот, який покликаний допомогти знайти відповіді на запитання щодо трудових відносин під час війни в Україні
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Міністерство економіки України створило чатбот @TrudEconomBot, за допомогою якого користувачі зможуть знайти інформацію про організацію трудових відносин під час війни", - йдеться у повідомленні.
Чатбот має надавати відповіді на найпоширеніші запитання щодо трудових відносин під час війни.
"У сервісі за розділами систематизовано відповіді на поширені запитання щодо особливостей надання відпусток, оплати праці, ведення документації тощо під час воєнних дій", - пояснили в Мінекономіки.
Для початку використання необхідно натиснути "start" та обрати необхідний розділ.
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