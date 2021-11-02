В українських COVID-лікарнях 14 регіонів перевищений показник завантаженості ліжок із киснем
Рівень завантаженості ліжок з киснем в лікарнях для хворих на коронавірус становить 70,3%, станом на ранок 2 листопада
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, станом на 2 листопада до "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесено: Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.
У "жовтій" зоні перебувають Закарпатська та Кіровоградська області. Решта регіонів - у "помаранчевій" зоні.
Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення по країні складає 776 на 100 тис. населення.
Станом на 1 листопада рівень госпіталізацій по країні становив 91,2, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.
У Києві рівень госпіталізацій складає 95,3 на 100 тис. населення. Окрім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 21 регіоні.
Станом 1 листопада завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, склала 70,3%. У Києві - 73,5%. Цей показник також перевищено в 14 регіонах.
- Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 листопада, зафіксували 19 455 випадків коронавірусу. Померло 700 людей.
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