В українських COVID-лікарнях 14 регіонів перевищений показник завантаженості ліжок із киснем

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 2 листопада до "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесено: Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

У "жовтій" зоні перебувають Закарпатська та Кіровоградська області. Решта регіонів - у "помаранчевій" зоні.

Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення по країні складає 776 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Херсонській області - 1 429 на 100 тис. населення, Хмельницькій - 1 058, Сумській - 1 321, Луганській - 1 043, Житомирській - 1 133, Запорізькій - 1 002 областях. Станом на 1 листопада рівень госпіталізацій по країні становив 91,2, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві рівень госпіталізацій складає 95,3 на 100 тис. населення. Окрім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 21 регіоні. Станом 1 листопада завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, склала 70,3%. У Києві - 73,5%. Цей показник також перевищено в 14 регіонах.



Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 листопада, зафіксували 19 455 випадків коронавірусу. Померло 700 людей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb