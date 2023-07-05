Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Зі зростанням температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня", - розповіли у компанії.

Там зазначили, що це пов'язано передусім із використанням кондиціонерів.

"Також змінився період максимального споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години", - акцентували в Укренерго.

У компанії зазначили, що наразі генерації вистачає для покриття потреб споживачів, але для того, щоби дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00. Людям радять не використовувати потужні прилади в пікові години та не вмикати їх одночасно.