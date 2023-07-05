В Укренерго повідомили про зростання навантаження на енергосистему у вечірній час: зменшувати споживання радять із 16:00
У зв'язку зі зростанням температури повітря споживання електроенергії в Україні у вечірні години значно зросло, тож економити світло наразі потрібно вже з 16:00
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Зі зростанням температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня", - розповіли у компанії.
Там зазначили, що це пов'язано передусім із використанням кондиціонерів.
"Також змінився період максимального споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години", - акцентували в Укренерго.
У компанії зазначили, що наразі генерації вистачає для покриття потреб споживачів, але для того, щоби дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00. Людям радять не використовувати потужні прилади в пікові години та не вмикати їх одночасно.
- Раніше в Укренерго дали поради українцям, які прилади не варто вмикати у вечірні години, аби зберегти баланс в енергосистемі.
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