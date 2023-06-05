В Укренерго прогнозують зменшення виробництва електроенергії на ГЕС

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Українців просять упродовж дня розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інший час доби, оскільки в країні триває ремонтна кампанія на теплових електростанціях і кількох енергоблоках АЕС.

"Уночі, зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. У вечірні години імпорт та експорт відсутні", - зазначили в Укренерго.

За даними компанії, нових пошкоджень у магістральних мережах унаслідок обстрілів прифронтових територій не було.