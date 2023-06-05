В Укренерго прогнозують зменшення виробництва електроенергії на ГЕС
Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Але в Україні завершується водопілля, що спричинить зменшення генерації
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Українців просять упродовж дня розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інший час доби, оскільки в країні триває ремонтна кампанія на теплових електростанціях і кількох енергоблоках АЕС.
"Уночі, зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. У вечірні години імпорт та експорт відсутні", - зазначили в Укренерго.
За даними компанії, нових пошкоджень у магістральних мережах унаслідок обстрілів прифронтових територій не було.
- В Україні цьогоріч спостерігалося потужне водопілля, завдяки якому ГЕС виробляли більше електроенергії.
- 30 травня Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення – 2,64 грн/кВт-год.
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