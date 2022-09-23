В уряді Польщі висловилися проти прийманя росіян, які тікають від мобілізації

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на заяву Уповноваженого уряду з безпеки інфопростору Станіслава Жарина.

"Цю хвилю дезертирства не можна розглядати як повстання проти російської влади чи як бунт проти цієї війни. Російські громадяни, ймовірно, хочуть втекти, тому що бояться бути призваними в армію", - заявив він.

За словами Жарина, Польща не повинна масово приймати росіян, які втікають від мобілізації. Чиновник наголосив, що росіян не повинні приймати у Польщі, оскільки вони можуть бути небезпечними для держави.

Станіслав Жарин також нагадав, що Польща може видавати росіянам лише гуманітарні візи.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

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