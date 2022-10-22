В Узбекистані на військовому складі стався вибух
На військовому складі в Узбекистані в селищі Малик Сирдар'їнської області вранці 22 жовтня пролунав вибух, жертв і постраждалих нема
Про це передає пресслужба Міноборони Узбекистану в телеграмі.
Відомо, що раніше Узбекистан зазнав обстрілу з боку Афганістану. У результаті було пошкоджено житлові будинки.
Тим часом у мережі публікують відео, на яких видно яскравий спалах, а потім – сильний вибух та ударну хвилю. Очевидці пишуть, що відчули струс, схожий на землетрус.
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