Про це передає пресслужба Міноборони Узбекистану в телеграмі.

Відомо, що раніше Узбекистан зазнав обстрілу з боку Афганістану. У результаті було пошкоджено житлові будинки.

Тим часом у мережі публікують відео, на яких видно яскравий спалах, а потім – сильний вибух та ударну хвилю. Очевидці пишуть, що відчули струс, схожий на землетрус.



За даними свідків, вибито шибки у низці будинків, а також зруйновано деякі споруди.

15 жовтня президент Казахстану заявив про спроби дестабілізувати Центральну Азію за допомогою інформаційних технологій.

17 жовтня Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадського суспільства, висловив думку, що кожна з країн Центральної Азії розуміє небезпеку від Росії, тому вони і залучають позики в інших регіональних гравців таких, як Туреччина, Іран, Китай.

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