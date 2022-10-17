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Центральна Азія вислизає з обіймів Росії, - політолог Кулик

17 жовтня, 2022 понедiлок
19:54
Світ

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадського суспільства, вважає, що кожна з країн Центральної Азії розуміє небезпеку від Росії, тому вони і залучають позики в інших регіональних гравців таких, як Туреччина, Іран, Китай

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ніби здається, що є СНД, Митний союз та ОДКБ, але насправді це більше клуби по інтересах, де ці країни намагаються щось отримати від Росії, а Росія через такі клуби пробує впливати на країни Центральної Азії. Є дипломатія між Москвою та керівництвом кожної центральноазійської країни, відповідно, рівень взаємодій різний. Але у цілому відбувається дистанціювання країн Центральної Азії від Росії. Казахстан, Киргизстан, Таджикистан починають дистанціюватися, ухилятися від відповідей на вимоги РФ по безпекових та економічних питаннях", - зазначив політолог.

Віталій Кулик додав, що, наприклад, Казахстан закриває російські видання та припиняє мовлення російських каналів, забороняються марші на 9 травня. Навіть у Киргизстані керівництво відмовляється від проведення військового навчання ОДКБ. Також Казахстан та Киргизстан відмовляються від рахунків у рублях в рамках Митного союзу, а у деяких країнах Центральної Азії відбуваються проукраїнські акції протесту.

"Кожна з країн Центральної Азії розуміє небезпеку, яка йде від Росії, відповідно, намагаються покрити дефіцити такої безпеки залученням позик в інших регіональних гравців таких, як Туреччина, Іран, Китай. Наприклад, на Памірі у Таджикистані створена китайська військова база, а Узбекистан у рази збільшив закупівлю китайської військової техніки. Киргизстан та Таджикистан майже на постійній дотації на модернізацію своїх збройних сил з боку Китаю. За рахунок цього відбувається витіснення Росії у безпековому та економічному плані з Центральної Азії, що дуже непокоїть Кремль. Центральна Азія вислизає з обіймів Росії й переходить у певну турбулентність. Спочатку ми бачили вибух у Казахстані у січні цього року, потім були акції протесту та вибух на Памірі у Таджикистані, далі Каракалпакстан в Узбекистані. Я не виключаю, що будемо бачити ще деякі бунти та заворушення у Киргизстані й навіть у Туркменістані", - прокоментував Кулик.

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війна з Росією
ОДКБ
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