В Узбекистані проведуть дострокові президентські вибори
За результатами референдуму щодо змін у Конституції президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв запропонував провести в країні дострокові президентські вибори
Про це йдеться на сайті президент Узбекистану.
Зазначають, що Мірзійоєв запропонував провести позачергові президентські вибори відповідно до статті 128 оновленої Конституції. Необхідність такого рішення обґрунтована реформами всіх гілок влади та зміни співвідношення та балансу між ними.
Також наголошують, що оновлена Конституція ставить перед президентом Узбекистану, парламентом, урядом, міністрами та іншими політичними діячами нові соціально-економічні завдання, яким не можна зволікати. Крім того, проведення дострокових виборів зумовлено тим, що народ Узбекистану очікує від влади країни важливих і термінових змін і реформ у всіх сферах.
"По-четверте, у сучасній ситуації, коли у світі й у нашому регіоні відбуваються гострі й складні процеси, найгострішим і актуальним стає пошук правильного й ефективного шляху розвитку та його реалізації", - ідеться в повідомленні.
Наголошують, що для виконання цих завдань народу в оновленій системі держвлади доцільно буде надати мандат такому лідеру, якому він довіряє. У повідомленні також зазначили, що ця ініціатива є прикладом безмежної поваги та вірності президента країни узбецькому народу та демократичним принципам.
- В Узбекистані у неділю, 30 квітня, відбувався референдум щодо внесення поправок до конституції країни.
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