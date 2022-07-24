В Японії почалося виверження вулкана Сакура-дзіма

Про це пише CNN.

Японське метеорологічне агентство (JMA) повідомило, що виверження вулкана почалося 7:05 ранку за місцевим часом (1:05 за київським часом). На записах камери спостереження агентства видно хмару диму або попелу, що підіймається з вулкана.

Метеорологічне агентство оголосила тривогу 5 рівня (найвищий рівень) із закликом до евакуації людей. Повідомлень про руйнування чи жертви не надходило.

За даними NASA, Сакура-дзіма є одним із найактивніших вулканів Японії, виверження якого відбулося кілька разів за останні десятиліття.

Востаннє сталося виверження вулкана Сакура-дзіма у січні 2022 року, у повітрі над островом Кюсю з'явилися великі клуби диму та попелу.

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