В ЗСУ дуже ефективний симбіоз артилерії та повітряних засобів коригування, - військовий експерт Целуйко

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик В'ячеслав Целуйко.

"Українська армія достатньо технологічна завдяки адекватній тактиці та західному постачання озброєння і тих засобів, які їм допомагають ефективно працювати. Взаємодія між артилерією та повітряними засобами пошуку супротивника та коригування відпрацьовується на 147%, як то кажуть. Тут дуже ефективний симбіоз виходить, що дозволяє максимально ефективно використовувати снаряди для артсистем і дозволяє українській артилерії у меншості, не тільки ефективно протистояти російській артилерії, а й наносити російській армії значних втрат", - сказав він.

Целуйко також наголосив на важливості системи супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.

"Завдяки їй, українська система зв'язку, навіть за умов використання систем радіоелектронної боротьби з боку РФ, дозволяє на низькому тактичному рівні зберігати зв'язок та керованість підрозділами, і в тому числі, ефективно корегувати українську артилерію.", - підсумував аналітик.