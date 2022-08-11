В ЗСУ дуже ефективний симбіоз артилерії та повітряних засобів коригування, - військовий експерт Целуйко
Ефективний симбіоз артилерії та повітряних засобів коригування дозволяє ЗСУ наносити російській армії значних втрат
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик В'ячеслав Целуйко.
"Українська армія достатньо технологічна завдяки адекватній тактиці та західному постачання озброєння і тих засобів, які їм допомагають ефективно працювати. Взаємодія між артилерією та повітряними засобами пошуку супротивника та коригування відпрацьовується на 147%, як то кажуть. Тут дуже ефективний симбіоз виходить, що дозволяє максимально ефективно використовувати снаряди для артсистем і дозволяє українській артилерії у меншості, не тільки ефективно протистояти російській артилерії, а й наносити російській армії значних втрат", - сказав він.
Целуйко також наголосив на важливості системи супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.
"Завдяки їй, українська система зв'язку, навіть за умов використання систем радіоелектронної боротьби з боку РФ, дозволяє на низькому тактичному рівні зберігати зв'язок та керованість підрозділами, і в тому числі, ефективно корегувати українську артилерію.", - підсумував аналітик.
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