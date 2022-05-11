В ЗСУ є можливість знищувати військову інфраструктуру на території Росії, - військовий експерт Коваленко
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Україна має можливість завдати ударів по військових об’єктах інфраструктури РФ вздовж 500 км російсько-українського кордону, який контролює ЗСУ
Таку думку експерт висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"В Миколаєві, Харкові, Одесі та на будь-якій території України залишається загроза ракетних обстрілів. Така загроза залишатиметься, поки триватиме війна. В Росії є можливість обстрілювати будь-яке місто України. Якщо говорити про артилерійські обстріли, то Миколаїв, поки не буде звільнено Херсонську область, Харків та Суми можуть обстрілювати з артилерії. В Росії є можливість зі своєї території обстрілювати наші прикордонні міста з артилерії", - пояснив Коваленко.
Коваленко наголосив, що в РФ є зразки реактивної артилерії, яка є досить небезпечною на великих відстанях.
"Росіяни мають реактивну артилерію, яка є великою загрозою для Харкова. Тому я є великим прихильником того, щоб Україна почала завдавати ударів по об’єктах військової інфраструктури на території РФ. ЗСУ має можливість це робити. Ми можемо знищувати військові об’єкти вздовж всього 500 км кордону, який ми контролюємо", - додав Коваленко.
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