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Вагнерівці можуть повернуться з Білорусі у РФ: в ISW назвали причину

10 серпня, 2023 четвер
05:59
Війна з Росією путін пригожин

Імовірний початок відходу бойовиків ПВК Вагнера з Білорусі назад до РФ говорить про те, що ряд домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним та Євгеном Пригожиним після збройного бунту було порушено

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше неназване джерело в уряді РФ заявило, що ПВК Вагнера проводить свій перший етап виведення з Білорусі шляхом перекидання груп чисельністю від 500 до 600 осіб у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області, а другий етап розпочнеться після 13 серпня.

Ймовірно, найманці Вагнера можуть залишити Білорусь, тому що Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли він виявив, що РФ не компенсуватиме їхню заробітну плату, як він, очевидно, очікував. При цьому невелика група інструкторів "Вагнера" залишиться в Білорусі для навчання білоруських сил.

Наразі аналітики ISW не спостерігали візуальних свідчень відходу сил Вагнера з Білорусі. Джерело заявило, що бойовики, які не були перекинуті до Лівії, 6 серпня "терміново" пішли у відпустку до Росії з обов'язком підтримувати зв'язок, оскільки будь-якої миті можуть надійти нові накази.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. Згодом повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

9 серпня стало відомо, що Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала.

Білорусь
Вагнергейт
Заколот Вагнера
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