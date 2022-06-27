Вакарчук привітав полоненого росіянами командира "Азову" з днем народження

Про це Вакарчук повідомив, виклавши відео в Instagram.

Він сказав, що мав нагоду спілкуватися з Прокопенком у заблокованому Маріуполі.

"Сьогодні день народження у Дениса Прокопенка, легендарного командира легендарного полку «Азов», який захищав Маріуполь. Ми поки ще не бачилися, але за місяці спілкування телефоном я відчув його, як людину. І можу сказати, що захоплююсь ним як воїном та пишаюсь як патріотом", – сказав Вакарчук.

Він побажав молодому командиру "Азова" та його побратимам з мужністю та силою пройти усі випробування та швидше повернутись додому, до рідних, до української землі. А родинам військових побажав віри та терпіння.

20 червня в ОП розповіли про стан полонених захисників "Азовсталі" та переговори про їх звільнення.

16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.

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