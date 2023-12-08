ВАКС продовжив на два місяці відсторонення мера Сум, підозрюваного в хабарництві

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"8 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП, та відсторонив ще на два місяці від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської міської ради викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Лисенка відсторонили від займаної посади до 8 лютого 2024 року.

Що відомо про справу мера Сум Лисенка

Олександр Лисенко є мером Сум з 2014 року, він із лютого 2012 року очолює Сумську обласну партійну організацію ВО "Батьківщина". Директором Департаменту інфраструктури міста на сайті міськради Сум указаний Олександр Журба.

2 жовтня НАБУ та СБУ затримали Лисенка і Журбу під час отримання хабаря у 1,4 млн грн. За даними правоохоронців, вони вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови чиновники погрожували створенням перешкод для ведення бізнесу в місті.

Пізніше їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії мера Сум та директора Департаменту кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лисенку. За словами заступника керівника САП Андрій Синюка, прокурори клопотали про його арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави, проте його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.

6 жовтня Лисенка випустили під заставу, а 9 жовтня суд на 2 місяці відсторонив його від посади.