ВАКС розгляне апеляцію на домашній арешт Чауса 16 серпня

Про це повідомила пресслужба установи в Facebook.



Засідання почнеться о 09:30.



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Суд розгляне апеляційні скарги прокурора та адвоката Чауса - Ростислава Кравця на рішення ВАКС про застосування відносно Чауса запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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