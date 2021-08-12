ВАКС розгляне апеляцію на домашній арешт Чауса 16 серпня
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перегляне рішення про домашній арешт екссудді Дніпровського суду Києва Миколі Чаусу 16 серпня
Про це повідомила пресслужба установи в Facebook.
Засідання почнеться о 09:30.
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Суд розгляне апеляційні скарги прокурора та адвоката Чауса - Ростислава Кравця на рішення ВАКС про застосування відносно Чауса запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
- Зазначимо, що детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч у 2016 році.
- Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
- Згодом Чаус зник та перебував у Молдові
- На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.
- Фігурант викрадення екссудді, який має стосунок до ГУР Міноборони, використовував в Кишиневі орендоване авто з GPS-трекером. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили його маршрут руху містом.
- Молдавська сторона стверджує, що Україна ігнорує їх запити по розслідуванню викрадення судді-втікача Миколи Чауса.
- Молдовські нардепи вимагають відставки голови спецслужби та ноту протесту Україні
- Україна заявляла про готовність до співпраці з Молдовою у справі про викрадення екссудді Миколи Чауса
- 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
- 4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.
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